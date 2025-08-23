"هلال عسير" يستضيف اللقاء الدوري لمديري الفروع برئاسة نائب رئيس الهيئة
استضاف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير اللقاء الدوري لمديري عموم الفروع، برئاسة نائب رئيس الهيئة، وذلك بهدف تعزيز التواصل المؤسسي الفعّال.
وشهد اللقاء استعراض أبرز المستجدات في مسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية التي تواجه الفروع، وطرح الحلول المقترحة لرفع كفاءة الخدمات الإسعافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد نائب رئيس الهيئة أهمية تضافر الجهود بين كافة الفروع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن والمقيم، مشيدًا في الوقت ذاته بما يبذله منسوبو الهلال الأحمر السعودي من جهود ميدانية وإنسانية.
كما عقد نائب الرئيس لقاءً مع القيادات الصحية في المنطقة لبحث سبل التعاون، وتعزيز مستوى الخدمات الإسعافية، وتحسين زمن الاستجابة في جميع مستشفيات المنطقة.
واختُتم اللقاء بجولات ميدانية تفقدية، اطّلع خلالها على سير العمل ومستوى الجاهزية.