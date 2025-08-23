"هلال عسير" يستضيف اللقاء الدوري لمديري الفروع برئاسة نائب رئيس الهيئة

وشهد اللقاء استعراض أبرز المستجدات في مسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية التي تواجه الفروع، وطرح الحلول المقترحة لرفع كفاءة الخدمات الإسعافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.