مدير "تعليم المجمعة" يطلق مبادرة "كن ذا أثر" لغرس القيم الإيجابية

وأكد "الملحم"، على الجميع المشاركة في مساندة الإدارة بالمحافظة على مرافقها من التشوه البصري، والممتلكات العامة، وإطلاق الفرص التطوعية في الإدارة، ومعالجة هذه الظاهرة.