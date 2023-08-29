مدير "تعليم المجمعة" يطلق مبادرة "كن ذا أثر" لغرس القيم الإيجابية

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم، اليوم الثلاثاء، اللجنة التوعوية والتثقيفية لإعداد برامج وأنشطة تسهم في معالجة التشوه البصري.
وجرى خلال الاجتماع إطلاق مبادرة "كن ذا أثر"، التي تهدف إلى غرس القيم الإيجابية وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية في المحافظة على المباني المدرسية وحمايتها من التشوهات البصرية.
وقال "الملحم"، خلال الاجتماع: إن إدارة تعليم المجمعة، أعدت برامج معالجة التشوه البصري، ضمن برامج رؤية المملكة 2030؛ للمحافظة على المظهر الحضري للمباني المدرسية وتعزيز السلوك بأهمية المحافظة على البيئة.
وأضاف أن انطلاق هذه الحملة جاء لتحقيق أهم هدف وهو إيجاد التربية الذاتية وتعزيز المشاعر الوطنية للطالب في المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن.
وأكد "الملحم"، على الجميع المشاركة في مساندة الإدارة بالمحافظة على مرافقها من التشوه البصري، والممتلكات العامة، وإطلاق الفرص التطوعية في الإدارة، ومعالجة هذه الظاهرة.
وكذلك فرق الصيانة بالمتابعة والعمل بشكل متواصل لإزالة تلك التشوهات كي تخرج المباني المدرسية بالصورة اللائقة والمطلوبة.
وتشمل الحملة، إنتاج مواد تثقيفية وتوعوية لرفع وعي وتحفيز للطلاب والطالبات المبادرين في تعاونهم مع مدارسهم، بالحفاظ على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوهات.