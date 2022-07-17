‬مستشفى الحرث العام بجازان يقدم خدماته لـ101254 مستفيدًا

وقال مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي: إن المستشفى قدم خدماته لـ101254 مستفيدًا خلال النصف الأول من هذا العام، منهم 46763 مستفيدًا تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و12430 مستفيدًا بخدمات العيادات الخارجية، و1143 بالعيادات الافتراضية.