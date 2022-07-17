‬مستشفى الحرث العام بجازان يقدم خدماته لـ101254 مستفيدًا

قدم مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان، خدماته إلى 101254 مستفيدًا بمختلف أقسام المستشفى، خلال النصف الأول من العام 2022م.
وقال مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي: إن المستشفى قدم خدماته لـ101254 مستفيدًا خلال النصف الأول من هذا العام، منهم 46763 مستفيدًا تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و12430 مستفيدًا بخدمات العيادات الخارجية، و1143 بالعيادات الافتراضية.
إضافة إلى 221 مريضًا ومريضة تلقوا الرعاية الصحية بأقسام التنويم الداخلية.
وتابع "الحارثي" قائلًا: إن المستشفى قد أجرى خلال نفس الفترة 221 عملية، تنوعت في مختلف التخصصات العلاجية كالجراحة العامة والعظام الأنف والأذن والحنجرة والعيون والتخصصات العلاجية الأخرى.
وأجرى أكثر من 127733 فحصًا مخبريًّا، و9554 فحصًا إشعاعيًّا، وصرف 58131 وصفة طبية، وكذا تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع 122 حالة.
وأشار إلى أن فريق الطب المنزلي نفذ 1112 زيارة لـ58 مستفيدًا، و7400 مستفيد من خدمات العلاج الطبيعي، وتقديم 38587 وجبة غذائية.
وقال: إن المستشفى يعمل على رصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.
وأشاد مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، بتميز جميع العاملين بالمستشفى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية.
وأعرب عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع، منوهًا إلى متابعة واهتمام مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ودعمهم المتواصل لمستشفى الحرث العام؛ مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.