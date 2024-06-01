"تجمع الباحة الصحي" يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين والامتناع عن تعاطي التبغ ومشتقاته

احتفل تجمع الباحة الصحي باليوم العالمي لمكافحة التدخين والامتناع عن تعاطي التبغ ومشتقاته في بوليفارد الباحة أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لمكافحة التدخين والامتناع عن تعاطي التبغ ومشتقاته، والذي يوافق 31 مايو لعام 2024 م بالشراكة والتعاون مع إمارة وأمانة منطقة الباحة وعدد من الجهات والجمعيات الخيرية بالمنطقة.
وشاركت جمعية تعاطف الخيرية والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) إضافة إلى مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بهذه الاحتفالية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع الباحة الصحي طلال أحمد الغامدي أن هذه الفعاليّات والحملات التوعوية تأتي بتوجيهات مستمرة ومتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة رغبة الإقلاع عن التدخين وتعاطي التبغ بكل مشتقاته، وتبيان المخاطر الصحية المترتبة على تعاطيه سواءً على الفرد أو المجتمع.
وأضاف أن تعاطي التبغ يعد أحد أهم أسباب الوفيات والتي يمكن تفاديها من خلال تكثيف الجهود وزيادة توعية الأفراد حتى نصل إلى مجتمع حيوي خالٍ من التدخين والتبغ، والمساهمة في حماية الأجيال الحالية والقادمة من العواقب الصحية المدمرة، وأيضًا من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ ومشتقاته.
وبيّن أن التجمع شارك بأربعة أركان يوجد بها فريق طبي مختص بعيادة التدخين التابعة للإدارة التنفيذية للصحة العامة بالتجمع، الركن الأول يهتم بتقديم التوعية الصحية والمعلومات المهمة حول التدخين، والركن الثاني يهتم بتقديم الخدمات الطبية الاستشارية للزوار ومرتادي البوليفارد، والركن الثالث يهتم بتقديم الخطط العلاجية والدوائية للإقلاع عن التدخين، والركن الرابع يهتم بمتابعة ما بعد العلاج من خطط علاجية سواءً كان الإبقاء على الاستمرار بالخطة نفسها أو تغييرها بحسب رأي الطبيب المعالج والمختصين في عيادة التدخين.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الخدمات الأخرى من قِبل الجهات المشاركة بدايةً بالتبرع بالدم وقياس السكر التراكمي ونسبة الهيموجلوبين بالدم من خلال جمعية تعاطف الخيرية، كما شاركت جمعية كبدك بركن احتوى معرضًا توعويًا بأمراض وخدمة فحص التهاب الكبد الفيروسي سي وسُبل الوقاية منه، كما شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بفريق تطوعي وعدد من الفرق الإسعافية بالموقع.