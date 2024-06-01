"تجمع الباحة الصحي" يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين والامتناع عن تعاطي التبغ ومشتقاته

وبيّن أن التجمع شارك بأربعة أركان يوجد بها فريق طبي مختص بعيادة التدخين التابعة للإدارة التنفيذية للصحة العامة بالتجمع، الركن الأول يهتم بتقديم التوعية الصحية والمعلومات المهمة حول التدخين، والركن الثاني يهتم بتقديم الخدمات الطبية الاستشارية للزوار ومرتادي البوليفارد، والركن الثالث يهتم بتقديم الخطط العلاجية والدوائية للإقلاع عن التدخين، والركن الرابع يهتم بمتابعة ما بعد العلاج من خطط علاجية سواءً كان الإبقاء على الاستمرار بالخطة نفسها أو تغييرها بحسب رأي الطبيب المعالج والمختصين في عيادة التدخين.