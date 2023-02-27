منسوبو فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

يحتفي منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس بعد صلاة المغرب من مساء يوم بعد غد الأربعاء، بالوقوف على تاريخ الصحافة بالمملكة بمكتبة الحرم المكي ببطحاء قريش أهم المراجع بالمملكة، والتي تحتوي على أرشيف وإرث الصحافة السعودية بالكامل لمختلف الصحف والمجلات الرسمية وتتضمن مخطوطات نادرة ووحيدة في العالم ولا تقدر بثمن.