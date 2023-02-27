منسوبو فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

يحتفي منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس بعد صلاة المغرب من مساء يوم بعد غد الأربعاء، بالوقوف على تاريخ الصحافة بالمملكة بمكتبة الحرم المكي ببطحاء قريش أهم المراجع بالمملكة، والتي تحتوي على أرشيف وإرث الصحافة السعودية بالكامل لمختلف الصحف والمجلات الرسمية وتتضمن مخطوطات نادرة ووحيدة في العالم ولا تقدر بثمن.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، بأن يوم التأسيس للمملكة يجسد قيمتها وتاريخها العريق والممتد لحاضرها المجيد ومستقبلها الزاهر بمشيئة الله تعالى.
وهذه الذكرى تأتي استشعاراً لهذا الكيان العظيم وتخليداً للملاحم البطولية التي خاضها رجال الدولة بدءاً من الدرعية إلى عهدنا الحاضر واستذكاراً لأمجاد هذه البلاد لأكثر من ثلاثة قرون.
وأشار الى أن هذه المناسبة المباركة والعزيزة والغالية على الجميع سيتخللها استعراض دور هذه البلاد الغالية في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال الفيلم الوثائقي والمعرض المصاحب للحرمين الشريفين.