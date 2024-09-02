مكان خاص وآمن ومهيّأ.. "ولادة العاصمة المقدّسة" يدشّن أول غرفة متنقلة للرضاعة الطبيعية

أطلق مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدّسة؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أول غرفة متنقلة للرضاعة الطبيعية بالمستشفى، ضمن فعاليات حملة "رايتك بيضا وبداية طبيعية".
وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن مبادرة غرفة الرضاعة الطبيعية تهدف لتعزيز وتمكين الأمهات المرضعات المراجعات؛ تشجيعاً لهن على الرضاعة الطبيعية واستمرارها تبعاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما أوصانا ديننا الإسلامي بالرضاعة الطبيعية لحولين كاملين، وتحسين صحتهن وصحة أطفالهن، وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف، أنه بعد تدشين الغرفة أصبح من السهل على الأمهات المرضعات الوصول إلى مكانٍ خاص وآمن ومهيّأ للرضاعة، حيث تحتوي الغرفة على خصوصية تامة وكرسي استرخاء ولوحات إرشادية وشاشة عرض لفيديوهات توضيحية عن الرضاعة الطبيعية وجميع مستلزمات شفط حليب الأم المُرضعة.
جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الصحية التي ينفّذها المستشفى لدعم الصحة العامة للأفراد والمجتمع بهدف ترسيخ السلوكيات الصحية الصحيحة.