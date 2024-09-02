مكان خاص وآمن ومهيّأ.. "ولادة العاصمة المقدّسة" يدشّن أول غرفة متنقلة للرضاعة الطبيعية

‏وأضاف، أنه بعد تدشين الغرفة أصبح من السهل على الأمهات المرضعات الوصول إلى مكانٍ خاص وآمن ومهيّأ للرضاعة، حيث تحتوي الغرفة على خصوصية تامة وكرسي استرخاء ولوحات إرشادية وشاشة عرض لفيديوهات توضيحية عن الرضاعة الطبيعية وجميع مستلزمات شفط حليب الأم المُرضعة.