"تعليم جازان" تحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

حصدت الطالبة غلا بنت تركي نافع المعبدي، من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ثلاث جوائز، خلال مشاركتها في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" 2023، والذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بالشراكة مع وزارة التعليم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، الطالبة الموهوبة غلا المعبدي، وأسرتها ومدرستها على ما حققته من إنجاز على المستوى الوطني؛ لمشاركتها الفاعلة وتميزها في معرض "إبداع" 2023، من خلال مشروعها في مجال الكيمياء وتأهلها على المستوى الوطني وحصدها لجوائز محلية.
ونوه إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الطالبة وأسرتها من أجل حصد هذا التميز، وبما بذلته إدارة الموهوبات من جهود أسهمت في تجويد مشروع الطالبة وإكسابها الخبرات والمهارات المختلفة في هذا المجال.
يذكر أن الطالبة غلا المعبدي، إحدى موهوبات ومبدعات تعليم جازان، وقد شاركت خلال معرض إبداع 2023، بمشروع في مجال الكيمياء بعنوان "مواد بوليميرية جديدة لاستشعار التغير في الأس الهيدروجيني في المحاليل المائية"، ساهم في تأهلها على المستوى الوطني وحصدها لجائزة خاصة مقدمة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأخرى مقدمة من شركة إكسون موبيل، وجائزة مقدمة من IDP-IELTS.