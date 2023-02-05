"تعليم جازان" تحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

يذكر أن الطالبة غلا المعبدي، إحدى موهوبات ومبدعات تعليم جازان، وقد شاركت خلال معرض إبداع 2023، بمشروع في مجال الكيمياء بعنوان "مواد بوليميرية جديدة لاستشعار التغير في الأس الهيدروجيني في المحاليل المائية"، ساهم في تأهلها على المستوى الوطني وحصدها لجائزة خاصة مقدمة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأخرى مقدمة من شركة إكسون موبيل، وجائزة مقدمة من IDP-IELTS.