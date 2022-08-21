محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع "الهيئة العامة لعقارات الدولة"

تأتي الزيارة ضمن المراجعات التشغيلية لأعمال وأنشطة الهيئة في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث اطلع المحافظ على عرض عن آخر مستجدات منصة (إحكام) وكيفية التعامل مع الطلبات، وأيضًا على حجم المحفظة العقارية في المحافظة سواء كانت الإيجارية منها أو ما تعود ملكيتها للدولة وكيفية استغلالها وتعظيم فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر حلول ابتكارية.