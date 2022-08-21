محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع "الهيئة العامة لعقارات الدولة"

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالأحساء فراس بن عبدالعزيز العويفير، يرافقه مدير عمليات الفرع عبدالعزيز النهيان، وكبير المساحين في الهيئة خالد القحطاني.
تأتي الزيارة ضمن المراجعات التشغيلية لأعمال وأنشطة الهيئة في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث اطلع المحافظ على عرض عن آخر مستجدات منصة (إحكام) وكيفية التعامل مع الطلبات، وأيضًا على حجم المحفظة العقارية في المحافظة سواء كانت الإيجارية منها أو ما تعود ملكيتها للدولة وكيفية استغلالها وتعظيم فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر حلول ابتكارية.
واختتم العرض بتقديم عددٍ من الفرص الاستثمارية التي طرحت أخيرًا عبر منصة (فرص) أو المزمع طرحها قريبًا بعد استكمال إجراءاتها والتي ستُسهم في تحقيق رؤية الهيئة في تعظيم فاعلية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأشاد محافظ الأحساء بدور الهيئة وما حققته من إنجازات ونقلات نوعية أسهمت في رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل.