محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز والأهالي والأعيان بمناسبة رمضان

وكان محافظ الخرج قد استهل كلمته بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.