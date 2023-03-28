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محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز والأهالي والأعيان بمناسبة رمضان

نوه بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة
محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز والأهالي والأعيان بمناسبة رمضان
عبدالسلام العنزي
عبدالسلام العنزي

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة مساء أمس الثلاثاء رؤساء المراكز والمعرفين وجمعًا من المواطنين وأعيان المحافظة.

وكان محافظ الخرج قد استهل كلمته بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وشدد المحافظ على أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الرعاية والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحفظ مكتسباته ومقدراته عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول.

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