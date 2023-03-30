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محافظ جدة يطلع على الإنجازات والإحصاءات السنوية لمكتب "الأحوال المدنية"

استمع إلى شرح عن الوحدات المتنقلة ودورها في التسهيل على عموم المستفيدين
محافظ جدة يطلع على الإنجازات والإحصاءات السنوية لمكتب "الأحوال المدنية"
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التقى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر الحميِّد.

وتسلّم الأمير سعود التقرير السنوي للأحوال المدنية، والمشتمل على إنجازات وإحصائيات مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة جدة، إضافة للخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم.

واستمع محافظ جدة إلى شرح عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، والتي تعدُّ من أبرز وسائل الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية؛ نظرًا لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

محافظ جدة
الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي

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