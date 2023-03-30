محافظ جدة يطلع على الإنجازات والإحصاءات السنوية لمكتب "الأحوال المدنية"

واستمع محافظ جدة إلى شرح عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، والتي تعدُّ من أبرز وسائل الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية؛ نظرًا لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد.