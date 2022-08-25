"خيرية الوداد" بالرياض تحصل على اعتماد قوائمها المالية من الـBIG4

وأضاف الدكتور ضيف الله النعمي: "أن المراجعة تمت وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة للتقارير المالية في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح، والأحكام المعمول بها في نظام الجمعيات الأساسي، وتحقيقًا لأدوار الرقابة الداخلية التي تراها إدارة الجمعية ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ".