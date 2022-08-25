"خيرية الوداد" بالرياض تحصل على اعتماد قوائمها المالية من الـBIG4

حصلت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام على الاعتماد المالي لقوائمها المالية لعام 2021م، من BIG4 الـشركة KPMG ؛ وهي واحدة من أكبر شركات المراجعة على مستوى العالم والمعروفة مهنيًّا بالـ"BIG4" والمصنفة الرابعة عالميًّا؛ في إنجاز جديد وغير مسبوق للجمعية.
وجاءت مراجعة القوائم المالية لجمعية الوداد خلال عام 2021م من حيث الأنشطة والدخل الشامل والتدفقات النقدية، وعُرضت جميعها بصورة عادلة من النواحي الجوهرية للمركز المالي للجمعية، وفقًا لمعايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الخيرية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي؛ "أن اعتماد التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة المالية العالمية جاء كخطوة نوعية لم تسبق للجمعيات المحلية خوضها؛ رغبة في اكتساب الموثوقية المالية لدى المتعاملين مع الجمعية وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الجمعية وسلامة عملياتها المالية وتطمين المتبرعين والمتعاملين بمختلف فئاتهم".
وأضاف الدكتور ضيف الله النعمي: "أن المراجعة تمت وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة للتقارير المالية في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح، والأحكام المعمول بها في نظام الجمعيات الأساسي، وتحقيقًا لأدوار الرقابة الداخلية التي تراها إدارة الجمعية ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ".