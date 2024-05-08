ضمن البرنامج الوطني.. "بيئة الليث" تنفّذ حملات لتشجير المدارس

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، تنفيذ مبادرات للتشجير ضمن البرنامج الوطني، الذي ينفذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والشراكة المجتمعية.
وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن مكتب الوزارة نظم حملة للتشجير مع مدرسة سعود بن عبدالمحسن، وثانوية القدس، بالتعاون مع "مكتب التعليم بالمحافظة".
وبيّن "المهابي" أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، في إتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كل المواقع بالمحافظة؛ بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، ومشاركة المتطوعين في مبادرة "السعودية الخضراء" التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعـد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
يُذكر أن مدير المدرسة قدّم درع وشهادة شكر وتقدير لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ على ما يقومون به من جهود في مبادرة السعودية الخضراء.