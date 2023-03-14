شاهد.. اختتام فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44

ورفع "اليحيى" في ختام المهرجان الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، على الدعم المتواصل في إنجاح هذا المهرجان الذي يعد واجهة سياحية ترفيهية بالمنطقة، خلال موسم الربيع، مقدمًا الشكر لكل الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان.