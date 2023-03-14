شاهد.. اختتام فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44

اختتمت فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44، والذي استمر لمدة عشرة أيام في متنزه القصيم الوطني ببريدة، بإشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وشهد المهرجان مشاركة عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم، وحضورًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى زيارة عدد من المسؤولين بالمنطقة.
وقال المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى: إن الفعاليات تضمّنت هذا العام حزمة من الأنشطة الترفيهية، والمحلات التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب وعربات الفود ترك، والمسابقات الثقافية والترفيهية.
وأوضح أن المهرجان شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية، منها: مستشفى القوات المسلحة بالقصيم، ومكافحة المخدرات والمرور، وجامعة القصيم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز "وقاء"، والكلية التقنية ببريدة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية "دمي وكبدك"، وجمعية "أبناء"، وجمعية مكافحة التدخين "تدارك".
ورفع "اليحيى" في ختام المهرجان الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، على الدعم المتواصل في إنجاح هذا المهرجان الذي يعد واجهة سياحية ترفيهية بالمنطقة، خلال موسم الربيع، مقدمًا الشكر لكل الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان.