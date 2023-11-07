"حي الزهراء" بمكة المكرمة ينظّم مبادرة "نعم.. القائد الأمين"

نظّم مركزُ حي الزهراء بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مبادرةَ "نعم.. القائد الأمين"؛ تكريمًا لقائدي مركبات نقل الطلاب والطالبات.
جاء ذلك في حفلٍ شهده مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد المدخلي، ومستشار جمعية مراكز الأحياء عبدالله آل قراش، ورئيس مركز حي الزهراء عصام البركاتي.
وتضمّنت المبادرة شراكات كيانات مجتمعية عدة، تجاوزت سبعَ مبادرات تسهم في خدمة وتكريم قائدي المركبات.
وكرّم الحفلُ عددًا من قائدي المركبات على مسرح مدارس المعرفة، فيما قدّم مكتب تعليم الشرقية مبادرة تكريم مشابهة، ستكون في كل مدرسة.
وقدمت جمعيةُ "طوى الخيرية" لسقيا الماء، مبادرةً لمدّ المركبات بماء الشرب المبرد.
وخصّ نادي الوحدة هذه الشريحةَ بيوم مفتوح في مقرّ النادي، لهم ولأبنائهم، مع إقامة مناشط رياضية وترفيهية.
وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم مكة المكرمة، محمد المدخلي: إن قائدي المركبات الطلاب والطالبات شركاء نجاح في دعم العملية التعليمية، وهم محلّ تقدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف "المدخلي": أن دورهم يأتي معززًا للجهود التكاملية الهادفة لخدمة الطلبة وأسرهم.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز حي الزهراء عصام البركاتي: إن هذه المبادرة ضمن شراكة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح أنها تهدف إلى تكريم شريحة غالية تسهم يوميًّا في خدمة المجتمع، بخدمات نقل الطلاب والطالبات دون تأخر، وفي وسائل نقل آمنة.
ولفت "البركاتي" إلى أن المبادرة بدأت في مرحلتها الأولى بتكريم الدفعة الأولى من سائقي المركبات، وستستمرّ في تكريم البقية، في رسالة شكر وعرفان مجتمعية تعزّز أهمية هذه الشريحة الفاعلة بالمجتمع.