"سلطان بن ناصر" يشيد بدور الصحفيين في النهوض بالقطاع السياحي الخليجي

أشاد الرئيس الفخري للجمعية السعودية للإعلام السياحي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بالدور الإيجابي والتنموي للمؤسسات الإعلامية الخليجية.
كما أشاد بدور الصحفيين المتخصصين في المساعدة بالنهوض بالقطاع السياحي الخليجي والمساهمة في إنتاج محتوى ومضمون متميز يعكس حجم المقومات السياحية والتراثية المتميزة التي تحظى بها بلداننا.
جاء ذلك خلال حضوره ختام ندوة إعلامية نظمت تزامنًا مع معرض الرياض للسفر في نسخته الرابعة عشرة، تحت عنوان "تكامل السياحة بين دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد أهمية الإعلام المتخصص ودوره في خدمة السياحة واتساقه مع الرؤى المستقبلية للدول الخليجية وتوحيد الجهود لبناء إعلام سياحي تنموي.
كما أكد الأمير "سلطان" أهمية تنظيم الحملات التوعوية في مجال السياحة ونشر ثقافة السياحة الثقافية راقية المستوى بتكامل خليجي وبدعم تقني، داعيًا إلى توفير الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لخدمة هذه الأهداف.
وجاءت الندوة التي نظمتها الجمعية السعودية للإعلام السياحي، بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض للسفر.
وشارك فيها بمركز الرياض الدولي للمعارض، نخبة من الإعلاميين بدول مجلس التعاون الخليجي ورواد أعمال ومهتمون بالسياحة وطلاب وطالبات كليات الإعلام والسياحة في الرياض السعودية.