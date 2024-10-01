انطلاق الملتقى الأول لليوم العالمي لكبار السن بـ"عنيزة" غدًا

ينطلق الملتقى الأول لليوم العالمي لكبار السن، غدًا الأربعاء، والذي تنظمه جمعية "واحة الوفاء لمساندة كبار السن" في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة، لمدة ثلاثة أيام.
يأتي ذلك تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وبحضور محافظ عنيزة سعد بن عبدالله السليم.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالرحمن بن علي القرعاوي، جزيل الشكر لأمير منطقة القصيم، على رعايته لهذا الحدث، الذي يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة أيدها الله، بهذه الفئة الغالية من خلال تهيئة كل سبل الراحة لهم والخدمات والبرامج المتنوعة.
وقال "القرعاوي": إن الملتقى تشارك فيه أكثر من خمسين جهة، ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والأشخاص المشاركين، ويعزز خدمة هذه الفئة، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات الصحية والطبية، ويقدم ورش عمل ومعارض مصاحبة بالخدمات الطبية وأندية كبار السن.