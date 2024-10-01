انطلاق الملتقى الأول لليوم العالمي لكبار السن بـ"عنيزة" غدًا

وقال "القرعاوي": إن الملتقى تشارك فيه أكثر من خمسين جهة، ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والأشخاص المشاركين، ويعزز خدمة هذه الفئة، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات الصحية والطبية، ويقدم ورش عمل ومعارض مصاحبة بالخدمات الطبية وأندية كبار السن.