وكلاء جامعة شقراء: ذكرى غالية وعظيمة ترسخ تاريخًا مجيدًا للمملكة ورؤية نحققها ومستقبلاً نحلم به

من جانب آخر، أكد الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن هذه المناسبة يتجدد فيها الفخر والحب والاعتزاز بأرضنا الغالية المباركة، حيث يعد هذا اليوم يومًا يحمل معاني الوفاء والإخلاص والبناء، كما يعد مظهرًا من مظاهر فرحة وحب الشعب السعودي لأرضه، وتشديدًا على السمع والطاعة لهذه القيادة الرشيدة منذ أن تم توحيد هذا الكيان على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، مرورًا بعهود أبنائه البررة ملوك المملكة الأوفياء، ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.