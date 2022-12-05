جامعة أمِّ القُرى تُشارك في ملتقى التَّطوُّع البلدي الأوَّل

‏‎وصرح مدير إدارة العمل التَّطوُّعي سلطان السّرواني أنَّ هذه المشاركة تأتي في إطار تفعيل جهود العمل التَّطوُّعي؛ مضيفاً أنّ التطوّع قيمة إنسانيَّة راسخة في المجتمع، وتحرص الجامعة من خلال إستراتيجيتها ٢٠٢٧ على تفعيل برنامج تعزيز العمل التَّطوعي ضمن برامج خدمة المجتمع؛ وذلك بالشَّراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي، وتنظيم الجهود التَّطوعيَّة لدى منسوبيها.