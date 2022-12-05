جامعة أمِّ القُرى تُشارك في ملتقى التَّطوُّع البلدي الأوَّل

شاركت جامعة أمِّ القُرى ممثلة في إدارة العمل التَّطوُّعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة بملتقى التَّطوُّع البلدي الأوَّل؛ والذي تنظِّمه وزارة الشُّؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المُقدَّسة برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك بفندق هيلتون مكَّة؛ تزامناً مع اليوم العالمي والسُّعودي للتَّطوُّع.
وتضمَّنت مشاركة جامعة أم القرى التَّعريف بالمبادرات المجتمعيَّة والتَّطوعيَّة التي قدمتها إدارة العمل التَّطوعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة؛ بالتَّعاون مع الكُليَّات والمراكز والإدارات داخل الجامعة ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وإبراز تلك الجهود في خدمة المجتمع بسواعد أمِّ القُرى من المتطوّعين، مع التَّركيز على الخدمات المُقدَّمة للمتطوّعين أنفسهم من تدريب وتأهيل ودعم لوجستي.
وصرح مدير إدارة العمل التَّطوُّعي سلطان السّرواني أنَّ هذه المشاركة تأتي في إطار تفعيل جهود العمل التَّطوُّعي؛ مضيفاً أنّ التطوّع قيمة إنسانيَّة راسخة في المجتمع، وتحرص الجامعة من خلال إستراتيجيتها ٢٠٢٧ على تفعيل برنامج تعزيز العمل التَّطوعي ضمن برامج خدمة المجتمع؛ وذلك بالشَّراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي، وتنظيم الجهود التَّطوعيَّة لدى منسوبيها.
واطلع أمين العاصمة المُقدَّسة المكلَّف/ صالح التركي والوفد المرافق على جهود جامعة أمِّ القرى في العمل التطوعي؛ من خلال زيارتهم لجناح الجامعة المشارك في الملتقى، وثمَّن بدوره التَّعاون بين الأمانة والجامعة في هذا المجال؛ وأشاد بإنجازات الجامعة في العمل التَّطوعي، خاصَّة فيما يتعلق بخدمة مكَّة المكرَّمة وضيوف الرَّحمن.