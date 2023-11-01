أمير الشرقية يُكرّم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة "مجسم وطن"

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس أمناء "الفوزان" لخدمة المجتمع عبدالله بن عبداللطيف الفوزان.
حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة مسابقة "مجسم وطن"، والفائزون في الموسم الخامس للمسابقة.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية اهتمام الجائزة والمشاركين فيها بكل ما يخدم المنطقة ويحسن المشهد الحضري، وله أثر إيجابي على جودة الحياة ويحقق تطلعات القيادة -رعاها الله- من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن "الفوزان" الدعم الكبير الذي تلقاه المسابقة من أمير المنطقة الشرقية، منذ انطلاقها.
وقال: "لقد سعت المناسبة لرسم صورة مختلفة للمدن، بما يلبي تطلعات رؤية المملكة 2030م، لتحسين المشهد الحضري و"أنسنة" المدن، ورفع جودة الحياة، بالتكامل بين القطاع العام والخاص، والتي تحقق شعار المسابقة وتعكس ثقافة وطن.
وأعلنت مسابقة "مجسم وطن" عن فوز مشروع "دوار سعف"، ودوار السيف الأجرب"، و"ميدان الذود" ومجسم "أرضنا"؛ حيث وقع الاختيار على الأعمال الفائزة من لجنة التحكيم، باعتماد معايير، تضمنت الفكرة التصميمية، والميزات الحسية، والتفاصيل الإنشائية.
وبعد فرز ما يزيد على 150 مشاركة من جميع مناطق المملكة، وبمختلف التخصصات، تم الانتهاء من وضع القائمة القصيرة للمرشحين ومن ثم اختيار الفائزين.
وقال الأمين العام للمسابقة الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم: إن فهم المخزون التراثي، يسهم في ابتكار مجسمات تصميمية غير مسبوقة.
وأضاف: إن الإنسان هو من يصنع المكان، والمسابقة تستثمر في المبدعين لبناء هوية المدن من روح تاريخنا وثقافتنا.
ودعا "النعيم" كل المبدعين للمشاركة في الموسم السادس المقبل؛ للمضي في وضع علامة فارقة على المستوى الحضري والعمراني والفني وتقديم أعمال تواكب تطلعات المجتمع.