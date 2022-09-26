خلال اجتماعه بـ"الشهراني".. "حسام بن سعود" يناقش الخدمات والمشاريع الصحية بالباحة

ناقش أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أعمال ومشروعات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وخططها المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمير منطقة الباحة بالإمارة أمس، بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، وعدد من منسوبي صحة الباحة.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، وكذلك المشاريع المتعثرة، التي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة، كما تم استعراض الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة.
وبين الدكتور "الشهراني" أن صحة الباحة استطاعت وفق التحليل العام للمؤشر الذي عرض على أمير المنطقة العمل على 30 مشروع تطويري صحي في المنطقة بتكلفة بلغت ما يقارب 240 مليون ريال.
وأكد أمير منطقة الباحة في نهاية الاجتماع ضرورة تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة وحل المتعثر منها للاستفادة منها، وضمان دخولها للخدمة بما يخدم أهالي ومقيمي المنطقة، مطالباً بوضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.