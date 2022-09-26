خلال اجتماعه بـ"الشهراني".. "حسام بن سعود" يناقش الخدمات والمشاريع الصحية بالباحة

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، وكذلك المشاريع المتعثرة، التي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة، كما تم استعراض الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة.