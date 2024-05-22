تنفيذ فرضية حريق وهمي في الكلية التقنية بظهران الجنوب

نفّذت الكليةُ التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، اليوم الأربعاء، خطةَ الإخلاء لفرضية حريق وهمي.
جاء ذلك بالتعاون مع جهات حكومية مشاركة بمحافظة ظهران الجنوب، تمثّلت في: "الدفاع المدني، الشرطة، المرور، القطاع الصحي والمستشفى العام، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الشركة السعودية للكهرباء".
وكانت الفرضية عبارة عن حريق وهمي في قسم التقنية الميكانيكية، والاتصال حالًا على رقم الطوارئ للدفاع المدني "998"، وإخلاء المباني من المتدربين والموظفين، وتوجيههم إلى نقطة التجمع المعدّة لخطة الإخلاء الأولية بواسطة فريق الدفاع الذاتي في الكلية.
وفي وقت وجيز وصلت جميع الجهات ذات العلاقة وحصرت الحالات ونقلتها إلى المستشفى، وعددها حالتان؛ حالة بسيطة، وثانية متوسطة.
وقال عميد الكلية التقنية مشرف المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب مشبب عبدالله آل مداوي: إن هذه الفرضية ضمن خطة السلامة المهنية بالكلية التقنية والمعهد، للتأكُّد من جاهزية وسائل السلامة واستعداد الجميع في حالة وجود حريق، لا سمح الله، مقدّمًا شكرَه وتقديره لإدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.