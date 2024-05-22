تنفيذ فرضية حريق وهمي في الكلية التقنية بظهران الجنوب

وقال عميد الكلية التقنية مشرف المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب مشبب عبدالله آل مداوي: إن هذه الفرضية ضمن خطة السلامة المهنية بالكلية التقنية والمعهد، للتأكُّد من جاهزية وسائل السلامة واستعداد الجميع في حالة وجود حريق، لا سمح الله، مقدّمًا شكرَه وتقديره لإدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.