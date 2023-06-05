"تعليم جازان" تكرّم الطالبات المتميزات في الأنشطة الطلابية لهذا العام

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "بنات" اليوم حفل تكريم الطالبات المتميزات في الأنشطة الطلابية على مستوى الإدارة العامة من المشاركات في العديد من البرامج العلمية والحاصلات على مراكز متقدمة على المستوى الوطني والدولي.
جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف والمساعد للشؤون التعليمية بنات الأستاذة رحاب بنت زيلعي مسلم والمساعد للشؤون المدرسية عطية بن عبدالله حمدي.
وشمل الحفل تكريم 140 طالبة من الحاصلات على العديد من الأوسمة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المسابقات والأنشطة الطلابية لعام 1444هـ، بالإضافة إلى المشاركات في الأنشطة الرياضية المقامة ضمن دوري المدارس، وذلك بهدف تحفيزهن وحثهن على بذل مزيد من التميز.
وشملت الأنشطة التي شاركت الطالبات فيها مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة موهوب وبيبراس والكانجارو ومسابقات الروبوت والإلقاء، وبرنامج جلوب البيئي، ومسابقة المهارات الثقافية، ومسابقة نزاهة، وريالي وتحدي القراءة العربي.