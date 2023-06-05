"تعليم جازان" تكرّم الطالبات المتميزات في الأنشطة الطلابية لهذا العام

وشمل الحفل تكريم 140 طالبة من الحاصلات على العديد من الأوسمة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المسابقات والأنشطة الطلابية لعام 1444هـ، بالإضافة إلى المشاركات في الأنشطة الرياضية المقامة ضمن دوري المدارس، وذلك بهدف تحفيزهن وحثهن على بذل مزيد من التميز.