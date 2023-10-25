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اعتماد 8 برامج أكاديمية بجامعة الملك خالد من منظمة ABET الدولية

منحت بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية الاعتماد البرامجي الكامل
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد

منحت منظمة ABET الدولية برامج بكالوريوس هندسة الحاسب وعلوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب في جامعة الملك خالد الاعتماد البرامجي الدولي الكامل بعد استيفاء مسوغات الاعتماد. ويُعتبر هذا الاعتماد هو الثاني للجامعة "تجديد اعتماد".

وتفصيلاً، منحت منظمة ABET الدولية برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال الاعتماد البرامجي الكامل، كما تم تجديد الاعتماد الكامل من المنظمة نفسها لبرامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية بكلية الهندسة نظير استيفائها متطلبات الاعتماد.

جامعة الملك خالد
منظمة ABET الدولية

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