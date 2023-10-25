اعتماد 8 برامج أكاديمية بجامعة الملك خالد من منظمة ABET الدولية

وتفصيلاً، منحت منظمة ABET الدولية برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال الاعتماد البرامجي الكامل، كما تم تجديد الاعتماد الكامل من المنظمة نفسها لبرامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية بكلية الهندسة نظير استيفائها متطلبات الاعتماد.