"الشؤون الإسلامية" بنجران تحتفي بيوم التأسيس عبر معرض يحاكي عراقة تاريخ المملكة

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن يوم التأسيس مناسبة وطنية تدل على العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية والذي نشأ منذ ثلاثة قرون، ليسطر لنا أروع الملاحم التاريخية التي خاضها المؤسس الإمام محمد بن سعود لتأسيس الدولة السعودية الأولى عام ١١٣٩ه.