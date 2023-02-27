"الشؤون الإسلامية" بنجران تحتفي بيوم التأسيس عبر معرض يحاكي عراقة تاريخ المملكة

احتفى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بذكرى يوم التأسيس، من خلال تنظيم معرض يبرز أهمية المناسبة ويحاكي عراقة تاريخ المملكة، كما يوثق الحقبة الزمنية التاريخية لتأسيس الدولة السعودية.
وهدف المعرض إلى التعريف بالتاريخ المجيد لتأسيس كيان دولة قوية، من خلال استعراض جزءاً من التاريخ الذي شهد ولادة تأسيس الدولة السعودية.
وأوضح المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن يوم التأسيس مناسبة وطنية تدل على العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية والذي نشأ منذ ثلاثة قرون، ليسطر لنا أروع الملاحم التاريخية التي خاضها المؤسس الإمام محمد بن سعود لتأسيس الدولة السعودية الأولى عام ١١٣٩ه.
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يرسخ لنا وللأجيال القادمة الاعتزاز بالجذور الراسخة للمملكة، وما وصلت له من الوحدة والاستقرار والأمن، وذلك بفضل الله تعالى وحكمة قيادتنا الرشيدة - حفظها الله- والتلاحم الوطني بين المواطنين وقادتهم.