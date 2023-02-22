محافظ القويعية: يوم التأسيس ذكرى عزيزة وتحمل الكثير من المعاني العميقة في قلوب السعوديين

رفع محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله -، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية (يوم التأسيس).
وقال ابن معمر: "نستذكر في هذه المناسبة جذور تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ووصولاً لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود باني نهضتها الحديثة ومن بعده أبناؤه الملوك – رحمهم الله – حتى أضحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف بأن هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة، إذ تحمل الكثير من المعاني العميقة في قلوب السعوديين وتؤكد ترابط أبناء هذا الوطن بقيادته، حيث يشكل هذا اليوم التاريخي علامة فارقة في تاريخ شبه الجزيرة العربية.
وسأل ابن معمر الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتها وولاة أمرها، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.