محافظ القويعية: يوم التأسيس ذكرى عزيزة وتحمل الكثير من المعاني العميقة في قلوب السعوديين

وقال ابن معمر: "نستذكر في هذه المناسبة جذور تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ووصولاً لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود باني نهضتها الحديثة ومن بعده أبناؤه الملوك – رحمهم الله – حتى أضحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.