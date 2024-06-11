في نسخته السابعة.. جمعية كفى تطلق مشروع "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان أن هذا المشروع والذي يُعنى بنشر ثقافة الامتناع عن التدخين في جوار ساحات الحرم والمشاعر المقدسة تعظيمًا لهذه البقعة الطاهرة، واستثمارًا للموسم الإيماني العظيم لتغيير هذه السلوكيات السيئة، يكون على مرحلتين الأولى بدأت منذ أواخر شهر ذي القعدة حتى ما قبل يوم التروية.