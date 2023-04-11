بفعل الرياح الشديدة .. "صهريج ماء" يدمر حظيرة ماشية جنوبي رفحاء

وتفصيلاً: قال مالك الحظيرة رجاء الشمري لـ"سبق" إن الصهريج كان متوقفًا بالقرب من حظيرة الأغنام وعند اشتداد الرياح تدحرج بسرعة كبيرة ليدهس كل ما في طريقه من الماشية ويتوقف من تلقاء نفسه.