بفعل الرياح الشديدة .. "صهريج ماء" يدمر حظيرة ماشية جنوبي رفحاء

اقتحم صهريج ماء حظيرة أغنام واقعة جنوبي محافظة رفحاء، ما أدى إلى نفوق مجموعة من الماشية بعدما دفعته الرياح العنيفة إليها.
وتفصيلاً: قال مالك الحظيرة رجاء الشمري لـ"سبق" إن الصهريج كان متوقفًا بالقرب من حظيرة الأغنام وعند اشتداد الرياح تدحرج بسرعة كبيرة ليدهس كل ما في طريقه من الماشية ويتوقف من تلقاء نفسه.
وأضاف أن الواقعة نجم عنها نفوق 5 رؤوس أغنام وواحدة من الماعز، وتساقط الأسقف الخشبية للحظيرة والسياج الحديدي المحيط بها وتلف أجزاء منه.
وأوضح الشمري أن ضرر الرياح لم يقتصر على دحرجة الصهريج بل تعدى ذلك إلى قلب الغرفة المتنقلة الخاصة بالرعاة رأسًا على عقب، وتمزيق بيت الشعر والخيمة في الموقع نفسه.
وكانت أمطار غزيرة مصحوبة برياح سريعة قد هبت على محافظة رفحاء والمناطق التابعة لها، عصر اليوم، وخلفت أضرارًا جسيمة في الممتلكات.