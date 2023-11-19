"حياتنا" تنظم فعالية "اجزموا يالسكريين" في الرياض

نظمت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" فعالية "اجزموا يالسكريين"، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري في الرياض بارك، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.
وهدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية الوقاية من داء السكري ومضاعفاته وكيفية التعايش معه.
وقدمت جمعية "حياتنا" معرضاً توعوياً، من أركانه: التعريف بداء السكري وأنواعه، والفحوصات الطبية، ودواؤك والسكري، وغداؤك والسكري.
وأشادت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" أريج سعيد باهمام، بالجهود التي تقدمها الجمعية في دعم وتوفير التسهيلات اللازمة لراحة المرضى؛ لتكون الجهات الخيرية دائماً سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار في مهامها الجسيمة، وتحقق رضى رب العالمين، وتكون بلادنا خير نبراس للعمل التطوعي الجاد المتميز بالأفكار والمعطيات لخدمة المستفيدين من خدماتنا.
ودعت "باهمام"، الله عز وجل، بأن يجعل أيام مملكتنا الغالية تحفها الخيرات والبركات، ويديم عليها نعمة الصحة والعافية في ظل الرعاية الكريمة لحكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-.
كما عبرت عن تقديرها لجهود الرياض بارك، على إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة معهم، و-بإذن الله- تعالى يستمر العطاء والتقدم لخدمة البلاد العزيزة علينا جميعاً والأجر العظيم في الآخرة.