"حياتنا" تنظم فعالية "اجزموا يالسكريين" في الرياض

وأشادت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" أريج سعيد باهمام، بالجهود التي تقدمها الجمعية في دعم وتوفير التسهيلات اللازمة لراحة المرضى؛ لتكون الجهات الخيرية دائماً سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار في مهامها الجسيمة، وتحقق رضى رب العالمين، وتكون بلادنا خير نبراس للعمل التطوعي الجاد المتميز بالأفكار والمعطيات لخدمة المستفيدين من خدماتنا.