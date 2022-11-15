مدير "صحة القنفذة" يكرّم الممرضات الحاصلات على جوائز مؤتمر المحاكاة الصحية

وفي الختام قدمت "صحة القنفذة" شكرها وتقديرها لمنسوباتها اللاتى تميزن في هذا الفن فن المولاج وهو يحاكي الواقع في مجال التدريب للاستفادة من قِبل الممارسين الصحيين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب الصحي والذي يعد ضمن اهتمامات إدارة الشؤون الأكاديمية حيث يتم التجهيز لاعتماد مركز متكامل للتدريب باستخدام تقنيات المحاكاة الصحية.