مدير "صحة القنفذة" يكرّم الممرضات الحاصلات على جوائز مؤتمر المحاكاة الصحية

كرّم مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وبحضور المساعد للموارد البشرية محمد الخيري الممرضات الحاصلات على جوائز بمؤتمر المحاكاة بالرياض وأشاد بجهودهن ومشاركتهن المميزة في المؤتمر، والذي يعد من ضمن أهم وأضخم المؤتمرات التي تُقام في المملكة ويشارك به نخبة من مختلف دول العالم.
وقد حصدت اختصاصية التمريض زهراء هادي الحليسي المركز الأول في مسابقة فن المولاج فيما حققت اختصاصية أول تمريض آمنة محمد الغانمي المركز الثاني في المسابقة ذاتها.
وجاء ذلك ضمن إطار المشاركة في المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية ٢٠٢٢ م والذي عُقد بمدينة الرياض والذي شاركت به مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة.
وفي الختام قدمت "صحة القنفذة" شكرها وتقديرها لمنسوباتها اللاتى تميزن في هذا الفن فن المولاج وهو يحاكي الواقع في مجال التدريب للاستفادة من قِبل الممارسين الصحيين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب الصحي والذي يعد ضمن اهتمامات إدارة الشؤون الأكاديمية حيث يتم التجهيز لاعتماد مركز متكامل للتدريب باستخدام تقنيات المحاكاة الصحية.