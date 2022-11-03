برنامج "الأميرة العنود" فرصة لتكوين جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية

شارك حمد العنزي في برنامج "الأميرة العنود لإعداد القادة" والذي دشنته مؤسسة الأميرة العنود لتنمية الشباب من خلال الذراع التدريبي في المؤسسة "مركز وارف" يوم السبت الماضي بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
ويهدف برنامج الأميرة العنود لإعداد القادة الشباب الذي شارك فيه أكثر من 50 شاباً وشابة من المملكة العربية السعودية، إلى تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم من أجل إعداد جيل من القادة القادرين على تحمل المسؤولية.
وأشاد "العنزي" بأهداف البرنامج التي تعزز من دور الشباب وتدعم جهودهم في تنمية المجتمع، مؤكداً أن ما يحمله البرنامج من مجموعة مميزة من الورش التدريبية يقدمها نخبة من المدربين الدوليين أصحاب الخبرة العالمية يعتبر فرصة مميزة للشباب المشارك من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج والخروج منه بقدرات وصفات قيادية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.
واستعرض السيد العنزي خلال مشاركته جانب من مسيرته العملية، مقدماً أبرز النصائح والتوصيات التي تساعد الشباب على كيفية التعامل في سوق العمل من أجل أن يصبحوا قادة في مجالاتهم ويحققوا النجاح المرجو، لافتاً إلى ضرورة منح الفرصة كاملة للشباب من أجل تسلم الراية وتحمل المسؤولية والنهوض بالمجتمعات وخدمة القضايا الإنمائية.