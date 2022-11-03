برنامج "الأميرة العنود" فرصة لتكوين جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية

وأشاد "العنزي" بأهداف البرنامج التي تعزز من دور الشباب وتدعم جهودهم في تنمية المجتمع، مؤكداً أن ما يحمله البرنامج من مجموعة مميزة من الورش التدريبية يقدمها نخبة من المدربين الدوليين أصحاب الخبرة العالمية يعتبر فرصة مميزة للشباب المشارك من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج والخروج منه بقدرات وصفات قيادية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.