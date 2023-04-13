أمير القصيم يشكر ويبارك افتتاح بلدية غرب بريدة

‏وكان أمين منطقة ⁧‫القصيم‬⁩ م.محمد بن مبارك المجلي قد دشن في وقت سابق بلدية غرب بريدة الفرعية، والتي تم إنشاؤها مؤخراً لتقدم الخدمات البلدية للجزء الغربي من مدينة ⁧‫بريدة‬⁩ ضمن جهود الأمانة التوسعية لتيسير الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها.