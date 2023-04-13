أمير القصيم يشكر ويبارك افتتاح بلدية غرب بريدة

أعرب الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم عن شكره للمهندس محمد بن مبارك المجلي أمين منطقة القصيم، بمناسبة افتتاح بلدية غرب بريدة الفرعية، والتي ستسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.
وكان أمين منطقة القصيم م.محمد بن مبارك المجلي قد دشن في وقت سابق بلدية غرب بريدة الفرعية، والتي تم إنشاؤها مؤخراً لتقدم الخدمات البلدية للجزء الغربي من مدينة بريدة ضمن جهود الأمانة التوسعية لتيسير الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها.
وعبّر م. المجلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على الدعم المتواصل لأمانة المنطقة ولكافة مشاريعها التنموية بمختلف محافظات المنطقة التي تهدف لتحقيقها.