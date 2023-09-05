مكتب بيئة جدة وجمعية البر يُنظّمان فعالية لتوعية الطلاب بالمحافظة على البيئة

وشدَّد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، على حرص الإدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة على تنفيذ العديد من الفعاليات احتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر من كل عام، وهو مناسبة تذكرنا بأهمية التفاني والإلهام الذي يقدمه العاملون في المجالات الخيرية لخدمة المجتمع.. فالعمل الخيري ليس مجرد تقديم المساعدة المادية، بل هو عبور إلى عالم من الإيجابية والتفاؤل؛ إذ يمكن للجميع المساهمة بمختلف طاقاتهم ومهاراتهم لصالح الآخرين.