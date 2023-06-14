"مدير تعليم" بالطائف يشهد الحفل الختامي للتعليم "حصاد" 2023

فيما أبدى المدير العام للتعليم سعادته في يوم الحصاد التعليمي وهو يقف أمام كوكبة الإبداع ، مضيفاً أن هذا اليوم لا يتم الاحتفال فيه لمجرد الاحتفال ، ولكن بقدر ما يتم استعراض ما صنعه الطلاب والطالبات من إنجازات وعمل دون كلل أو ملل في سبيل خدمة الدين والوطن والمجتمع ، وذلك بسلاح الحكمة والهمة ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهمة عراب الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز - رعاه الله - ، مضيفاً بأنه ما بين الحكمة والهمة هناك رؤية يقودها ولي العهد ويراهن عليها شباب وشابات الوطن ، لافتاً أنه من ذلك المنطلق كانت الأعمال طوال العام الدراسي مرتبطة بالرؤية العظيمة من خلال المناهج الدراسية أولاً ، والاحتفال بالأيام والمناسبات الوطنية ثانياً ، وترسيخ ثقافة تكريم المبدعين ثالثاً ، لكون شعار تعليم الطائف دائمًا البحث عن التفوق والتميز وصناعة الإنجاز . مقدماً شكره لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف على جهودهم الكبيرة طوال العام الدراسي وعلى ما حصدوه من جوائز مشرّفة.