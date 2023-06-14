"مدير تعليم" بالطائف يشهد الحفل الختامي للتعليم "حصاد" 2023

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف الحفل الختامي لتعليم الطائف "حصاد" 2023 لتكريم الطلاب والطالبات الذين حصدوا جوائز عالمية ووطنية في مختلف المسابقات والبرامج، وذلك على مسرح الإدارة بالحلقة بحضور مساعدي المدير العام ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمجتمع التعليمي .
واستعرض الحفل الختامي من خلال العرض المرئي أبرز المنجزات للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية ( بنين ) والشؤون التعليمية ( بنات ) والإدارات المرتبطة ، كان لها الجانب المشرق على الميدان التعليمي في تحقيق المستهدفات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة ووزارة التعليم ، ولها التأثير الإيجابي على الطلاب والطالبات في المدارس .
كما اشتمل الحفل الختامي على إبراز النماذج العالمية التي شرفت تعليم الطائف من خلال استعراض مشاركة الطلاب الفائزين بالمركز الثاني عالمياً في أولمبياد اللغة الإنجليزية في الأردن ، والطلاب والطالبات الفائزين بالمركز الأول كأفضل أداء فردي وأفضل أداء جماعي في المجال المسرحي في مهرجان الفنون الخليجية في دولة الكويت ، والمشاركة العالمية في ملتقى الخبرات العالمي .
وتضمن الحفل أوبريت ( قمة وطن ) ، اشتمل على ثلاث لوحات فنية فولكلورية وطنية شارك في أدائها الطلاب والطالبات من مدارس التحفيظ الرابعة والمعالي وشباب الفهد الأهلية ومن إعداد إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، رسموا من خلالها أجمل صور الأداء الجماعي في الفن الوطني .
فيما أبدى المدير العام للتعليم سعادته في يوم الحصاد التعليمي وهو يقف أمام كوكبة الإبداع ، مضيفاً أن هذا اليوم لا يتم الاحتفال فيه لمجرد الاحتفال ، ولكن بقدر ما يتم استعراض ما صنعه الطلاب والطالبات من إنجازات وعمل دون كلل أو ملل في سبيل خدمة الدين والوطن والمجتمع ، وذلك بسلاح الحكمة والهمة ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهمة عراب الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز - رعاه الله - ، مضيفاً بأنه ما بين الحكمة والهمة هناك رؤية يقودها ولي العهد ويراهن عليها شباب وشابات الوطن ، لافتاً أنه من ذلك المنطلق كانت الأعمال طوال العام الدراسي مرتبطة بالرؤية العظيمة من خلال المناهج الدراسية أولاً ، والاحتفال بالأيام والمناسبات الوطنية ثانياً ، وترسيخ ثقافة تكريم المبدعين ثالثاً ، لكون شعار تعليم الطائف دائمًا البحث عن التفوق والتميز وصناعة الإنجاز . مقدماً شكره لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف على جهودهم الكبيرة طوال العام الدراسي وعلى ما حصدوه من جوائز مشرّفة.
كما كرم الطلاب والطالبات والإدارات ومكاتب التعليم، كما سلم الدكتور الشريف نيابة عن وزير التعليم شهادات الشكر والتقدير لطلاب مدارس شروق المملكة العالمية على تمثيلهم المملكة خير تمثيل في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي بالأردن.