خلال أغسطس الماضي.. 23 ألف مستفيد من عيادات وطوارئ "القنفذة العام" وجنوبها

وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 6305 مراجعين، وأجري 96889 فحصًا مخبريًا، و2513 فحصًا إشعاعيًا، كما بلغت إحصائية جراحات اليوم الواحد 138 جراحة، وعدد العمليات 285.