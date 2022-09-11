خلال أغسطس الماضي.. 23 ألف مستفيد من عيادات وطوارئ "القنفذة العام" وجنوبها

أعلنت "صحة القنفذة"، اليوم الاثنين، أن العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام قدّمت خدماتها لـ5651 مستفيدًا، خلال شهر أغسطس 2022.
وقالت: بلغ عدد مراجعي الطوارئ 7476، فيما بلغ عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها 13825 وصفة.
كما أجري 75899 فحصًا مخبريًا، و3717 فحصًا إشعاعيًا، ونفذت 161 زيارة منزلية للمرضى.
وبلغ عدد الوحدات الدموية المصروفة 204 وحدات عبر حملات التبرع بالدم خلال الفترة نفسها.
في حين قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى جنوب القنفذة العام، خلال أغسطس الماضي خدماتها لـ 4130 مستفيدًا.
وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 6305 مراجعين، وأجري 96889 فحصًا مخبريًا، و2513 فحصًا إشعاعيًا، كما بلغت إحصائية جراحات اليوم الواحد 138 جراحة، وعدد العمليات 285.