بالتزامن مع اليوم العالمي.. 107 متطوعين يقدمون برنامجًا توعويًّا للعلاج الطبيعي بصحة مكة

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الفعالية جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي؛ حيث قدّمت الصحة في مكة للحضور، برنامجًا توعويًّا من خلال فريق "براء أبدان" التطوعي عن ماهية العلاج الطبيعي والحالات المرضية التي تتطلب هذا النوع من الخدمة الصحية، بمشاركة 107 متطوعين، من مختلف التخصصات الطبية.