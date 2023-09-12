بالتزامن مع اليوم العالمي.. 107 متطوعين يقدمون برنامجًا توعويًّا للعلاج الطبيعي بصحة مكة

تحت مظلة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أقام فريق "براء أبدان" الصحي التطوعي فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي ومجمع عيادات مكة بارك الطبي.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الفعالية جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي؛ حيث قدّمت الصحة في مكة للحضور، برنامجًا توعويًّا من خلال فريق "براء أبدان" التطوعي عن ماهية العلاج الطبيعي والحالات المرضية التي تتطلب هذا النوع من الخدمة الصحية، بمشاركة 107 متطوعين، من مختلف التخصصات الطبية.
واشتملت الفعالية على العديد من الأركان الصحية، التي قدمت خدمتها للحضور منها: الكشف الجراحي، والفحص الحركي، وعمل تمارين علاجية، بالإضافة إلى تقديم خدمة العلاج المائي، وكذلك تقديم جداول التغذية المناسبة لجميع الزوار، وشرح العمليات الجراحية، وشرح للعلاجات ومدى تأثيرها على خشونة المفاصل.
واستقبلت الفعالية ما يقارب 200 مستفيد من الجمعيات الخيرية، لتقديم الخدمات العلاجية لمستفيديها كجمعية "كافل"، وجمعية "كهاتين" فئة الأرامل.