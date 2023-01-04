نادي سباقات الخيل يعلن القائمة النهائية للمشاركين بالنسخة الثانية لـ"كأس خالد"

ويضمّ الشوط الختاميّ أسماءً جديدة تشارك للمرة الأولى في الميدان السعوديّ، في محاولة لإبراز حضورها في هذا الكأس المهم، أمثال القادمين من بريطانيا الأعلى تصنيفاً وأكثرهم فوزاً بثلاث مشاركات "كاسلبار"، بقيادة عبدالله الفيروز، ومن بعده "ماجستريال" و"فلابيسيونيو"، بصحبة كلّ من الخيال "ريكاردو فيريرا" ومحمد الدهام، ويشارك أيضاً الجواد البريطانيّ "جان دي مونتالبان" صاحب المركز الثاني في شوطٍ مصنّف كفئة ثانية في إيطاليا بقيادة "جيم كراولي".