نادي سباقات الخيل يعلن القائمة النهائية للمشاركين بالنسخة الثانية لـ"كأس خالد"

أعلن نادي سباقات الخيل عن القائمة النهائية للخيل المشاركة في النسخة الثانية من كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن، والتي تنطلق مساء السبت المقبل ضمن الشوط العشبي والختامي للحفل الـ81 من موسم السباقات الجاري على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بمشاركة نخبة من الجياد والأفراس المحلية والمستوردة من عمر أربع سنوات فأكثر، على مسافة 2100م، بجائزة تبلغ قيمتها مليون ريال.
وأطلق النادي النسخة الأولى من الكأس في يناير 2022م؛ عقب وفاة سموّ الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن -رحمه الله- مالك ومؤسس مزرعة "جودمنت" إحدى أبرز المؤسسات العالمية في تربية وإنتاج الخيل؛ وذلك تقديراً لمسيرة سموه المميزة كواحد من أهم ملّاك ومنتجي الخيل العالميين في العقود الأربعة الماضية؛ ولمنجزاته في مضامير الخيل الدولية، وتوج بالنسخة الأولى الحصان "ستار أوف ونز" لرفاعي صنت الغريبان، برفقة خياله "كاميلو أوسبينا"، وبتدريبات فواز الغريبان، في زمن قدره 2:09.79 دقيقة.
وحددت القائمة الخيل المشاركة وعددها 14 في جهاز الانطلاق وفق الإجراءات المتبعة من قبل لجنة البرامج والتسجيل، إلى جانب تسجيل أسماء الخيالة، وجاءت أرقام ومواقع الخيل التي سُلّطت عليها أضواء الوسط الفروسيّ في جهاز الانطلاق كالتالي:
جمعت الخانتان رقم 11، 12 الخيلَ المتوقع لها الحظوظ الكبرى في الشوط، بداية من "بن يور هوبس" صاحب التصنيف الأعلى من المشاركين بـ105، ثم "كلفز أوف فيوري" ذا الخبرة في الميدان السعوديّ، بقيادة عبدالله العوفي وأصيل السرحاني.
ويأتي "لوقانيني" المتميز بالدخول في الأمتار الأخيرة، بصحبة الخيال فهد الفريدي للمرة الثانية على الكأس ذاتها في الخانة رقم 5، أما خبير الأرضية العشبية "كالكوليشن"، فهو يشارك ثانية مع الخيال أحمد الأزهريّ في الخانة الأخيرة رقم 14.
ويضمّ الشوط الختاميّ أسماءً جديدة تشارك للمرة الأولى في الميدان السعوديّ، في محاولة لإبراز حضورها في هذا الكأس المهم، أمثال القادمين من بريطانيا الأعلى تصنيفاً وأكثرهم فوزاً بثلاث مشاركات "كاسلبار"، بقيادة عبدالله الفيروز، ومن بعده "ماجستريال" و"فلابيسيونيو"، بصحبة كلّ من الخيال "ريكاردو فيريرا" ومحمد الدهام، ويشارك أيضاً الجواد البريطانيّ "جان دي مونتالبان" صاحب المركز الثاني في شوطٍ مصنّف كفئة ثانية في إيطاليا بقيادة "جيم كراولي".
وأكد المدرب ثامر الديحاني، أن المناسبة مهمة والشوط قويّ، وجميع الخيل التي تحضر فيه تحمل تصنيفاً عالياً، ما يؤكد تميُّزَها، وبيّن أن حظوظ حصانه "جان دي مولتبان" جيدة جداً؛ لاكتمال جاهزيته؛ بخلاف سباقه الماضي في كأس وليّ العهد، الذي لم يحضّر له إلا بنصف لياقته المستهدفة.
وصرّح المدرب سامي الحرابي، أن هذه الكأس غالية على أهل الفروسية، والكل يتمنّى الظفر بالكأس، موضحاً أن الخيل المشاركة جميعها على قدر الثقة ومرشحة بقوة للفوز، ما يجعل الشوط غامضاً من حيث الترشيح وتساوي كلّ الفرص. وعن توقعاته للجواد "ماجستريال"، أفاد بأنه حصان جديد وهذه أول مشاركاته المحلية. مبيناً أن تمارينه الأسبوع الماضي كانت رائعة، متمنياً للجميع التوفيق.