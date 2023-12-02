سبيل النجاة في النوازل "برنامج دعوي تنظمه" إسلامية نجران.. غدًا

تنفذ إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، غدًا الأحد، برنامجًا دعويًا عن "سبيل النجاة في النوازل"، في عددٍ من جوامع ومساجد المنطقة، حيث تبدأ بعد صلاة العصر بمحاضرة بعنوان: "الانتماء لوطن التوحيد"، يقدمها الشيخ حسن الجليل بجامع محمد بن سعود، وأيضًا محاضرة بعنوان "التحذير من الشرك ووسائله"، بجامع مصعب بن عمير، يلقيها الشيخ عبدالله الجابري، وكذلك يقدم الشيخ علي الحارثي كلمة عن "حقوق ولاة الأمر"، بجامع البغوي بحي الجامعة.
وتأتي هذه السلسلة من المحاضرات؛ استمرارًا لدور الفرع في تقديم البرامج الدعوية المتنوعة التي تستهدف المجتمع لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية اتباع أوامر ولاة الأمر -حفظهم الله- والمحافظة على حماية هذه البلاد من المعتقدات الخاطئة.
وتُقام بعد صلاة المغرب محاضرة يقدمها المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي عن "أمن الوطن مسؤولية الجميع"، بجامع خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى محاضرة عن "حقوق ولاة الأمر" بجامع العسكري يلقيها الشيخ حسن الجليل، وأيضًا بجامع محمد بن نايف يقدم الشيخ عبدالله الجابري كلمة عن "أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف"، وكذلك محاضرة عن" فضل التوحيد وثمراته"، يلقيها الشيخ علي الحارثي بجامع بن علاس.
كما يُقدم الفرع بعد صلاة العشاء محاضرة عن "فضل التوحيد وثمراته"، يلقيها الشيخ حسن الجليل بجامع بن حران، وكذلك كلمة عن "الانتماء لوطن التوحيد"، يقدمها الشيخ عبدالله الجابري بجامع أبي بكر الصديق، إلى جانب محاضرة عن" أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف" يلقيها علي الحارثي بجامع الصحابة.