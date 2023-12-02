سبيل النجاة في النوازل "برنامج دعوي تنظمه" إسلامية نجران.. غدًا

تنفذ إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، غدًا الأحد، برنامجًا دعويًا عن "سبيل النجاة في النوازل"، في عددٍ من جوامع ومساجد المنطقة، حيث تبدأ بعد صلاة العصر بمحاضرة بعنوان: "الانتماء لوطن التوحيد"، يقدمها الشيخ حسن الجليل بجامع محمد بن سعود، وأيضًا محاضرة بعنوان "التحذير من الشرك ووسائله"، بجامع مصعب بن عمير، يلقيها الشيخ عبدالله الجابري، وكذلك يقدم الشيخ علي الحارثي كلمة عن "حقوق ولاة الأمر"، بجامع البغوي بحي الجامعة.