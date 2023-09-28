بمسيرة كشفية ثم النشيد الوطني.. "تعليم ظهران الجنوب" يحتفل باليوم الوطني

برعاية مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان وحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية وقيادات التعليم، احتفلت إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني ٩٣ الذي يعد يومًا مهمًّا في تاريخ الوطن في ثانوية سعد بن أبي وقاص بمشاركة طلاب المدرسة ومعلميها.
بدأ الحفل بمسيرة كشفية ثم النشيد الوطني وآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك رحّب طلاب المحافظة بالحضور واحتفوا بالوطن.
تلا ذلك كلمة مدير التعليم الذي هنأ فيها القيادة الرشيدة بهذا اليوم المجيد والذي يحكي قصة موحد هذه البلاد؛ مستذكرًا التطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، وفي ختام كلمته قدّم شكره البالغ للجهود الكبيرة التي قدمه فريق العمل لإنجاح هذا الاحتفاء.
ثم ألقى الدكتور مرعي الوادعي قصيدة شعرية تتغنى بالوطن نالت استحسان الجميع، بعدها قدّم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لوحة وطنية عن مسيرة وطن.
ثم بدأ أوبريت "عصر السيادة" من كلمات الدكتور مرعي الوادعي وأداء المنشد صالح مفرح زيدان بمشاركة طلاب مدارس ظهران الجنوب.
وكان مسكُ الختام العرضةَ السعودية أداها طلاب المدارس الثانوية وشارك فيها ضيوف الحفل.
وكان مدير التعليم وضيوفه قد افتتح المعرض المصاحب للاحتفاء وتجولوا فيه وشاهدوا العديد من الأركان المتعددة للمشاريع العملاقة التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.