بمسيرة كشفية ثم النشيد الوطني.. "تعليم ظهران الجنوب" يحتفل باليوم الوطني

تلا ذلك كلمة مدير التعليم الذي هنأ فيها القيادة الرشيدة بهذا اليوم المجيد والذي يحكي قصة موحد هذه البلاد؛ مستذكرًا التطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، وفي ختام كلمته قدّم شكره البالغ للجهود الكبيرة التي قدمه فريق العمل لإنجاح هذا الاحتفاء.