"أمانة الرياض" تفتتح ثاني مقرات حاضنات الأطفال في حدائقها

أطلقت أمانة منطقة الرياض ثاني مقرات حاضنات الأطفال في حديقة حمد الجاسر بحي المحمدية، ضمن خططها لأنسنة الحدائق، والاستفادة من الشراكات والاتفاقية التي وقعتها الأمانة مع (قرّة) لحضانة الأطفال؛ بهدف تعزيز مبادرات الأمانة في مجال الخدمات الاجتماعية، وتحقيق تطلعات السكان.
ويعد مشروع حدائق (قرّة) مركزًا ترفيهيًا بعد المدرسة، يقدم أنشطة تعليمية ومهارية بنظام اشتراكات الساعة.
وانطلقت حدائق (قرّة) بافتتاح الحاضنة الأولى في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف في حي الحمراء، ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعتها أمانة منطقة الرياض مع شركة (قرّة) لحضانة الأطفال؛ لتحفيز أنسنة الأحياء السكنية، تطوير وتحسين خدمات القطاع البلدي في العاصمة، حيث حصلت الشركة على شهادة اعتماد دولية في جودة حاضنات الأطفال من منظمة NDNA البريطانية باعتبارها أول مشغل حاضنات في المملكة يحصل على هذه الشهادة.
ويقدم المشروع بيئة آمنة للأطفال، بإشراف مختصين في مجال الطفولة، ويقدم ورشًا أسبوعية متنوعة طوال الشهر، مثل ورش العسل والنحل، ورشة الثلج؛ والأنشطة المختلفة التي تستهدف تنمية المهارات الحسية، وتعزيز النشاط البدني، وغيرها من المهارات الأخرى التي تناسب الفئات العمرية، واستثمار وقت الطفل في التنمية، وتعزيز المهارات، بما يجذب السكان والزوار ويلبي تطلعات السكان.
ويأتي إطلاق الحاضنة الثانية في حديقة حمد الجاسر بحي المحمدية امتدادًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تفعيل شراكاتها النوعية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق النمو والتطور، وأنسنة المدينة، وفق خطط الأمانة ومبادراتها وتفعيلاً لدورها في خدمة السكان، والزوار، والتنمية المجتمعية، بما يحقق رؤية السعودية 2030 في أن تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن عالمية.