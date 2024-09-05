"أمانة الرياض" تفتتح ثاني مقرات حاضنات الأطفال في حدائقها

وانطلقت حدائق (قرّة) بافتتاح الحاضنة الأولى في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف في حي الحمراء، ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعتها أمانة منطقة الرياض مع شركة (قرّة) لحضانة الأطفال؛ لتحفيز أنسنة الأحياء السكنية، تطوير وتحسين خدمات القطاع البلدي في العاصمة، حيث حصلت الشركة على شهادة اعتماد دولية في جودة حاضنات الأطفال من منظمة NDNA البريطانية باعتبارها أول مشغل حاضنات في المملكة يحصل على هذه الشهادة.