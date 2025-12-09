بمشاركة 14 جهة.. "أسرية الأفلاج" تنظّم ملتقى "إثراء التطوعي" احتفاءً باليوم العالمي للتطوع

نظّمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج ملتقى "إثراء التطوعي"، بمشاركة 14 جهة من القطاعات الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وسط حضور لافت من الأهالي والمهتمين.
وشهد الملتقى حضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج عبدالرحمن الخميسة، وعدد من رؤساء وممثلي الجهات المشاركة، حيث انطلقت الفعالية بندوة حوارية تناولت أثر العمل التطوعي ودوره في تعزيز ثقافة المبادرة المجتمعية.
وتضمّن الملتقى أركانًا تعريفية للجهات المشاركة لعرض أعمالها وفرصها التطوعية، كما شهد إطلاق حزمة من الفرص التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار، مع تسجيل عدد من أفراد المجتمع في المنصات المتاحة.
كما استُعرضت خلال الملتقى تجارب تطوعية ناجحة، قدّمت نماذج ملهمة عن مساهمة العمل التطوعي في تنمية المجتمع المحلي.
وجاء تنظيم الملتقى ليعكس دور جمعية "أسرية الأفلاج" وشركائها في تعزيز قيمة التطوع، والاحتفاء بالمتطوعين، ودعم استدامة المبادرات التطوعية في المحافظة.