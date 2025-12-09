بمشاركة 14 جهة.. "أسرية الأفلاج" تنظّم ملتقى "إثراء التطوعي" احتفاءً باليوم العالمي للتطوع

وتضمّن الملتقى أركانًا تعريفية للجهات المشاركة لعرض أعمالها وفرصها التطوعية، كما شهد إطلاق حزمة من الفرص التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار، مع تسجيل عدد من أفراد المجتمع في المنصات المتاحة.