أمير جازان يستقبل طالبًا فائزًا بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالب إبراهيم بقاشي؛ بمناسبة فوزه بالمركز الأول عن فيلمه «هذه جازان» في فئة أفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي، ضمن النسخة الثالثة من مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 17 جامعة سعودية، وذلك بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور محمد أبو راسين.
وهنّأ سموه الطالب بقاشي ومنسوبي الجامعة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية دعم مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتعزيز حضور الجامعات السعودية في مختلف المنافسات الوطنية والدولية.
وحثّ أمير منطقة جازان على مواصلة توظيف التقنيات الحديثة لإبراز الهوية الثقافية الغنية للمنطقة، وتسليط الضوء على فعالياتها الفنية والترفيهية بأسلوب مبتكر يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، مثمّنًا هذا الفوز الذي يعكس الدعم المستمر لتنمية مهارات الطلاب في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج البصري، وحرص الجامعات على تمكين المبدعين وتمثيل مناطقهم بصورة مشرفة.
من جانبه، أعرب الطالب إبراهيم بقاشي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على هذا الاستقبال والتحفيز، مؤكدًا أن ذلك يشكّل دافعًا له ولزملائه لمواصلة العطاء وتحقيق مزيد من التميز.