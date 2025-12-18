أمير جازان يستقبل طالبًا فائزًا بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالب إبراهيم بقاشي؛ بمناسبة فوزه بالمركز الأول عن فيلمه «هذه جازان» في فئة أفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي، ضمن النسخة الثالثة من مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 17 جامعة سعودية، وذلك بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور محمد أبو راسين.