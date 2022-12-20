60 مشرفًا ومشرفةً في برنامج تنمية مهارات التوعية بأضرار المخدرات بتعليم عسير

وجرى خلال اليوم الأول زيارة المعرض المقام للفعالية، وعقد جلستين، استُعرض في الأولى مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، والمهارات الوقائية لمخاطر المخدرات على الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ونوقش في الثانية طرق التعرف على الإدمان ومهارات الرفض وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، والأضرار الناتجة عنها، وكذلك زيارة لمعرض جمعية "عون"