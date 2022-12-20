60 مشرفًا ومشرفةً في برنامج تنمية مهارات التوعية بأضرار المخدرات بتعليم عسير

استضافت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بالتعاون مع الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم، البرنامج الوزاري "تنمية المهارات التوعوية لدى المعلمين لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات وبناء بيئة مدرسية آمنة "واعي".
جاء ذلك بمشاركة الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات، وجمعية "عون" لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات بالمنطقة، وبحضور 60 مشرفًا ومشرفةً من إدارات التعليم على مستوى المملكة، وذلك بفندق "سيتادنز" بأبها.
وجرى خلال اليوم الأول زيارة المعرض المقام للفعالية، وعقد جلستين، استُعرض في الأولى مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، والمهارات الوقائية لمخاطر المخدرات على الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ونوقش في الثانية طرق التعرف على الإدمان ومهارات الرفض وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، والأضرار الناتجة عنها، وكذلك زيارة لمعرض جمعية "عون"
وتناول البرنامج في اليوم الثاني في جلسته الأولى الأضرار الناتجة عن المخدرات، والحماية الاستباقية، وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة وبيان دور مدير المدرسة وتحسين كفايات المعلمين في مهارات التوعية، فيما اشتملت الجلسة الثانية على دور الأسرة في حماية النشء من الوقوع في براثن آفة المخدرات مختتما بتكريم الجهات المشاركة والداعمة ومدربي ومدربات البرنامج.
يُذكر أن المبادرة تسعى إلى توفير تدريب نوعي للفئات الأكثر ارتباطًا بالفئة المستهدفة من خلال تقديم دورات تدريبية في مجال تنمية مهارات الوقاية؛ للحماية من خطورة وأضرار المخدرات لدى المعلمين، مما يسهم في توفير نوع من الحماية الاستباقية للفئة المستهدفة وعائلاتهم والمجتمع المحيط بهم.