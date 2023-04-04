مبادرة "مجالسنا قول وفعل" تأثث ٣٥ منزلاً من أصل 50 بيتًا بالشرقية

وأكد "الغامدي" أن هذه المبادرة جمعت بين التواصل بين سكان المنطقة وبين العمل الإنساني وهي منبثقة من خلال مجلس أمير المنطقة الشرقية الدائم الذي يُقام كل يوم اثنين وهو المجلس الأكبر والذي يضم جميع أهالي المنطقة من خلاله نتعلم هذا التواصل وفعل الخير والتي يحث عليها دائمًا الأمير سعود، فالمجالس في الشرقية ذات أصالة وذات تاريخ، فهناك قيم وأخلاق يتم نقلها من جيل إلى جيل من خلال هذه المجالس المهمة.