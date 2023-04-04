مبادرة "مجالسنا قول وفعل" تأثث ٣٥ منزلاً من أصل 50 بيتًا بالشرقية

حققت مبادرة مجالسنا قول وفعل والتي دشنها الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في بداية شهر رمضان، وسط تفاعل كبير من قِبل أهالي المجالس في المنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية "ترميم" حيث جرى بناء وتأثيث ٣٥ بيتًا من أصل ٥٠ بيتًا مستهدفًا في المبادرة.
وصرّح الإعلامي طلال الغامدي المشرف على المبادرة بأن التنافس الكبير بين المجالس على فعل الخير هو ديدن أهالي الخير في المنطقة حيث يتسابقون على فعل الخير قبل فتح منازلهم للضيوف، وأشار الغامدي إلى أن نجاح المبادرة في الأسبوع الأول من رمضان جاء بدعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد.
وأكد "الغامدي" أن هذه المبادرة جمعت بين التواصل بين سكان المنطقة وبين العمل الإنساني وهي منبثقة من خلال مجلس أمير المنطقة الشرقية الدائم الذي يُقام كل يوم اثنين وهو المجلس الأكبر والذي يضم جميع أهالي المنطقة من خلاله نتعلم هذا التواصل وفعل الخير والتي يحث عليها دائمًا الأمير سعود، فالمجالس في الشرقية ذات أصالة وذات تاريخ، فهناك قيم وأخلاق يتم نقلها من جيل إلى جيل من خلال هذه المجالس المهمة.
وشكر" الغامدي" جميع المجالس المتفاعلة مع هذه المبادرة، مؤكدًا أنها عمل تكاملي حقيقي بين الأعمال الإنسانية والقيم والأخلاق التي اعتدنا عليها في المملكة العربية السعودية عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة.