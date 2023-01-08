"متحد" يستعرض حوكمة منشآت حجاج الداخل وقيادات الصف الثاني في" إكسبو الحج 2023“

أنهى المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل"متحد" استعداداته للمشاركة في " إكسبو الحج 2023 “ والذي سينطلق غدًا الاثنين في جدة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسيتضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.
ويُشارك المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل"متحد" بمعرض للاستقبال والتعريف بالمجلس ومنجزاته ومبادراته في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والتنمية المستدامة ومن أبرزها مبادرة حوكمة منشآت حجاج الداخل ومبادرة قيادات الصف الثاني ومبادرة ابتكاري ومبادرة قياس رضا ضيوف الرحمن.
وسيطلع الزائر لمعرض المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" على ركن الجودة للاستشارات وإبراز جهود المجلس ومنشآت حجاج الداخل في الجودة وللابتكار والإبداع مكان بتوفير نظارة VR للتعرف على الخدمات التي يقدمها المجلس لمنشآت حجاج الداخل.
يُشار إلى أن "إكسبو الحج 2023 “ سيركز ضمن فعالياته، على مناقشة 3 محاور رئيسة وهي ضبط معايير الجودة وتحسين خدمات ضيوف الرحمن، والتنافسية برفع كفاءة الأداء والتشغيل، والاستدامة بالاستمرارية وتحقيق تنمية مستدامة، كما سيناقش دور شركات الحج في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال استعراض التجارب الناجحة ضمن إطار تطوير خدمات الحج وإلقاء الضوء على أهم الخدمات التي تُقدم للحجاج القادمين من مختلف الدول.