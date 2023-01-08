"متحد" يستعرض حوكمة منشآت حجاج الداخل وقيادات الصف الثاني في" إكسبو الحج 2023“

يُشار إلى أن "إكسبو الحج 2023 “ سيركز ضمن فعالياته، على مناقشة 3 محاور رئيسة وهي ضبط معايير الجودة وتحسين خدمات ضيوف الرحمن، والتنافسية برفع كفاءة الأداء والتشغيل، والاستدامة بالاستمرارية وتحقيق تنمية مستدامة، كما سيناقش دور شركات الحج في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال استعراض التجارب الناجحة ضمن إطار تطوير خدمات الحج وإلقاء الضوء على أهم الخدمات التي تُقدم للحجاج القادمين من مختلف الدول.