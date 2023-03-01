محافظ جدة يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

وجرى خلال التدشين إطلاق محافظ جدة عبر الاتصال المرئي المعرض المصاحب للفعاليات، والذي سيقام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعدد من المجمعات التجارية، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، ويحتوي العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية بسلامة الإنسان لكل الفئات العمرية من شرائح المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك للناطقين باللغة الإنجليزية.