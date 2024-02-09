صالونات ومؤثرون ومقاهٍ.. قصص نجاح في ختام "كيف تبدأ بزنس 2" وتكريم "سبق"

ففي اليوم الأول كان الحديث عن مجال الصالونات وكيف تفوّقت النساء السعوديات في هذا القطاع الواعد، واليوم الثاني كان عن المؤثرين في فضاءات شبكات التواصل، وخُصص اليوم الثالث عن الفن والفنانين، والرابع عن المقاهي المختصة، وآخر يوم كانت قصة مختلفة نجح فيها شاب سعودي بتحويل فكرته لواقع تعلّم منه الكثير، فتحدّث عن بدايته في التجارة ليصبح اليوم أحد أبرز رواد صناعة القهوة، كذلك تم تكريم المشاركين من ضمنهم صحيفة "سبق" لدورها الإعلامي.