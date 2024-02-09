صالونات ومؤثرون ومقاهٍ.. قصص نجاح في ختام "كيف تبدأ بزنس 2" وتكريم "سبق"

اختتمت، أمس، الغرفة التجارية بعنيزة، ملتقى "كيف تبدأ بزنس 2"، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.
وانطلقت فعاليات الملتقى 4 فبراير حتى يوم أمس 8 فبراير، فعلى مدار 5 أيام تنوعت الجلسات في مجالات متعددة هدفها حثّ الشباب والشابات لدخول العمل الحر وعدم اليأس، عبر إبراز النماذج السعودية الناجحة وتسليط الضوء على القصص المُشرّفة في النشاط التجاري والفني.
وكانت أمسية اليوم الختامي عبارة عن قصة عصامية بطلها أحد رواد الأعمال الشباب بقطاع المقاهي، هذا الشاب بدأ مشروعه بفكرة صغيرة انتهت بصناعة علامة تجارية في مجالها، مُسجلاً حضوراً في كل مناطق المملكة.
وركّز الملتقى طوال أيامه على مجالات واعدة اقتحمها السعوديون بقوة سواعدهم وإيمانهم بالبيئة الخصبة التي تُوفرها الدولة عبر التشريعات والأنظمة المواكبة للحراك العالمي، فالسوق السعودي يشهد نمواً ملحوظاً بين الاقتصاديات المجاورة.
ففي اليوم الأول كان الحديث عن مجال الصالونات وكيف تفوّقت النساء السعوديات في هذا القطاع الواعد، واليوم الثاني كان عن المؤثرين في فضاءات شبكات التواصل، وخُصص اليوم الثالث عن الفن والفنانين، والرابع عن المقاهي المختصة، وآخر يوم كانت قصة مختلفة نجح فيها شاب سعودي بتحويل فكرته لواقع تعلّم منه الكثير، فتحدّث عن بدايته في التجارة ليصبح اليوم أحد أبرز رواد صناعة القهوة، كذلك تم تكريم المشاركين من ضمنهم صحيفة "سبق" لدورها الإعلامي.
وتترجم غرفة عنيزة رسالتها ودورها في قطاع المال والأعمال عبر احتضان وتنظيم مثل هذه الملتقيات السنوية التي تشهد توافد المهتمين كل بمجاله، يستفيدون من عصارة تجارب الضيوف وبداياتهم في التجارة.