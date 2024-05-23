بالهدايا والورود والترحيب.. "الرفادة 4" يستقبل أول أفواج حجاج تركيا القادمين لأداء الحج

من جهته، قال رئيس "مركز رفادة 4" حسن عدنان الشريف: إننا نتشرف بخدمة وراحة ضيوف الرحمن في ظل الرعاية الكريمة والتسهيلات العظيمة والخدمات الجليلة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإشراف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ومن سمو نائبه الكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومتابعة من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومن معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومن مسؤولي ومنسوبي وزارة الحج والعمرة، ومن رئيس شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور طارق كوشك، ومن أعضاء مجلس إدارة الشركة، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.