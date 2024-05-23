بالهدايا والورود والترحيب.. "الرفادة 4" يستقبل أول أفواج حجاج تركيا القادمين لأداء الحج

استقبل رئيس "مركز رفادة 4"، التابع لشركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، حسن عدنان الشريف، ونائبه فارس محمد علي عنقاوي، وأعضاء ومنسوبو المركز وعضوات اللجنة النسائية بالمركز، الفوج الأول من حجاج تركيا القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام 1445 هـ، بالهدايا والورود وماء زمزم والتمر والوجبات وبالترحيب والأناشيد الترحيبية، وذلك في مقر السكن المعد لهم في حي العزيزية بمكة المكرمة، فيما حضر الاستقبال عدد من أعضاء مكتب شؤون حج تركيا، وعدد من مسؤولي ومنسوبي شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وأعرب ضيوف الرحمن القادمون من تركيا عن بالغ سعادتهم بما وجدوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعربوا عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس مركز الرفادة رقم 4 ولأعضاء ومنسوبي المركز، مؤكدين أن هذا غير مستغرب على أبناء هذا الوطن المعطاء.
من جهته، قال رئيس "مركز رفادة 4" حسن عدنان الشريف: إننا نتشرف بخدمة وراحة ضيوف الرحمن في ظل الرعاية الكريمة والتسهيلات العظيمة والخدمات الجليلة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإشراف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ومن سمو نائبه الكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومتابعة من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومن معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومن مسؤولي ومنسوبي وزارة الحج والعمرة، ومن رئيس شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور طارق كوشك، ومن أعضاء مجلس إدارة الشركة، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.