بمبادرة تعزز نشر ثقافة التشجير.. "بيئة الطائف" تشارك في فعاليّات اليوم الوطني الـ 93

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، مبادرة لتوزيع الهدايا التذكارية باليوم الوطني والشتلات الزراعية المتنوعة على مرتادي حديقة الملك عبدالله، بالإضافة إلى مبادرة زراعة الشتلات في الحديقة وتوزيع أكثر من سبعة كيلوجرامات من البذور على المواطنين والمقيمين بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني وزيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير، وذلك بمشاركة المتطوعين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ93.