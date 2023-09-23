بمبادرة تعزز نشر ثقافة التشجير.. "بيئة الطائف" تشارك في فعاليّات اليوم الوطني الـ 93

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، مبادرة لتوزيع الهدايا التذكارية باليوم الوطني والشتلات الزراعية المتنوعة على مرتادي حديقة الملك عبدالله، بالإضافة إلى مبادرة زراعة الشتلات في الحديقة وتوزيع أكثر من سبعة كيلوجرامات من البذور على المواطنين والمقيمين بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني وزيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير، وذلك بمشاركة المتطوعين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ93.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحب والانتماء للوطن ونشر ثقافة التشجير تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء وتحقيقًا لمستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة في زيادة الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة.
وأضاف "القاضي" أنه شارك في تسليم الشتلات عدد من المتطوعين من مختلف الشرائح بعد إتاحة المبادرة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك للتشجيع على العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم البذل والعطاء للمحافظة على الوطن الغالي بهذه المناسبة السعيدة.