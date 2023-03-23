الأحد المقبل.. إيداع أكثر من 3 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

تعتزم إدارة تعليم القنفذة، يوم الأحد المقبل الموافق للرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، إيداع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر مارس 2023م، حيث بلغ إجمالي المكافآت أكثر من ثلاثة ملايين ريال.
وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والقرى النائية والاغتراب وطلاب المعهد العلمي.
وأشار إلى حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد.