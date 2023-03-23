الأحد المقبل.. إيداع أكثر من 3 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

تعتزم إدارة تعليم القنفذة، يوم الأحد المقبل الموافق للرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، إيداع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر مارس 2023م، حيث بلغ إجمالي المكافآت أكثر من ثلاثة ملايين ريال.