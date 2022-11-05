جامعة أم القرى تطلق برنامجًا لتعزيز دور المرأة ومكانتها

أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات برنامج "تعزيز دور المرأة ومكانتها"، بحضور الأميرة نورة بنت فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، ومجموعة من سيدات المجتمع المكي في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى منسوبات الجامعة والطالبات، في قاعة الجوهرة بمقر شطر الطالبات بالزاهر.
وشددت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، على اهتمام الجامعة بتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات؛ إذ تضمنت خطتها الاستراتيجية 2027 مسارًا مخصصًا لخدمة المجتمع، يشمل مبادرات مجتمعية عديدة، منها: مبادرات متعلقة بمساهمات المرأة. مشيرة إلى أن برنامج تعزيز دور المرأة ومكانتها، وما يتضمنه من مبادرات تخدم المرأة العاملة وغير العاملة على حد سواء، يُمكِّنها من المساهمة في ازدهار الوطن.
فيما أوضحت الأميرة نورة بنت فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود أن المرأة تحتل مكانة مهمة، تجسدت في مشاركاتها الفاعلة ونجاحها فيما كُلفت به من أعمال، وبرزت جليًّا في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، واهتمامها بدعم المرأة، وتوليها مناصب قيادية في مختلف القطاعات، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في اتخاذ القرار والبناء والتنمية.
وتضمَّن اللقاء جلسة حوارية، ناقشت أهداف مبادرات البرنامج وأبعاده المجتمعية، بالتعاون مع القطاعات الثلاثة.
كما دشَّنت الأميرة نورة بنت فهد صفحة مبادرات برنامج تعزيز دور المرأة ومكانتها بجامعة أم القرى، التي تشمل 7 مبادرات متنوعة، هي: مبادرة ريادة الأعمال في الحج والعمرة، مبادرة صحة المرأة، مبادرة موهوبات المستقبل، مبادرة قيادات مُمكَّنات، مبادرة المرأة الملهمة، مبادرة (اصنعي الفرق) ومبادرة أصيلة.