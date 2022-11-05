جامعة أم القرى تطلق برنامجًا لتعزيز دور المرأة ومكانتها

وشددت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، على اهتمام الجامعة بتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات؛ إذ تضمنت خطتها الاستراتيجية 2027 مسارًا مخصصًا لخدمة المجتمع، يشمل مبادرات مجتمعية عديدة، منها: مبادرات متعلقة بمساهمات المرأة. مشيرة إلى أن برنامج تعزيز دور المرأة ومكانتها، وما يتضمنه من مبادرات تخدم المرأة العاملة وغير العاملة على حد سواء، يُمكِّنها من المساهمة في ازدهار الوطن.